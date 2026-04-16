Liverpool in cerca di difensori: messi nel mirino due ex obiettivi viola

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Aria di cambiamenti in vista in casa Liverpool. In una stagione segnata da diverse difficoltà, emerse con particolare evidenza nel reparto difensivo, la dirigenza dei Reds starebbe pensando a una vera e propria rivoluzione nella retroguardia di Arne Slot, troppo spesso indicata come il punto debole della squadra. La causa di questa scelta, però, non sarebbe solo il rendimento in campo. Van Dijk, infatti, raggiungerà a breve i 35 anni, mentre Konatè è in scadenza di contratto.

Questo ha portato la dirigenza dei Reds a muoversi verso i primi nomi e tra quelli vagliati troviamo anche due ex obiettivi viola: Marcos Senesi e Murillo. Seguiti dalla Fiorentina nel corso dell'era di Vincenzo Italiano sulla panchina viola, Senesi si è ormai ritagliato il suo spazio al Bourmemouth, dopo gli addii di Zabarnyi e Huijsen. Il secondo, invece, ha creato una coppia affiatata con un'ex conoscenza viola, Nikola Milenkovic, diventando una vera e propria rivelazione del Nottingham Forest. Lo riporta il The Paper.