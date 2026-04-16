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Museo Viola, il cordoglio per la morte di Manninger: "Alex sempre con noi!"
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Con un post sui propri canali social, il Museo Viola ha voluto ricordare Alexander Manniger, ex portiere viola scomparso questa mattina all'età di 48 anni a causa di un incidente stradale. Questo il messaggio di cordoglio: "Il Museo Viola piange l'improvvisa scomparsa di Alexander Manninger. Nato a Salisburgo il 4 giugno 1977, Alexander giocò nella Fiorentina durante la stagione 2001-02, purtroppo oggi è prematuramente scomparso a causa di un incidente stradale a soli 48 anni.
Il Museo Viola, porgendo le condoglianze con tutto il cuore, si stringe commosso ai familiari di Alexander Manninger. Alex sempre con noi!".
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