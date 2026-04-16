Presidente Lega A: "Stadi? Italia indietro, non vorremmo rinunciare ad Euro 32. Tra pochi mesi verifica Uefa"

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Ezio Simonelli, presidente della Lega A, ha parlato dei ritardi degli stadi in vista di Euro 2032, all'evento organizzato a Milano "Il Foglio a San Siro": "È un tema che vede l’Italia dietro a tutto il resto d’Europa. Ringrazio il ministro Abodi (presente in platea, ndr) perché finalmente abbiamo un commissario straordinario: oggi ci allarmiamo per gli articoli che leggiamo su Euro 2032, ci auguriamo che arrivi una primavera sugli stadi, tra pochi mesi avremo la verifica con l’UEFA. Non vorremmo rinunciare agli Europei perché non abbiamo gli stadi, sarebbe un altro danno enorme”.