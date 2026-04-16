Cies: Comuzzo tra i pochi italiani nella top 100 degli Under 23 di 67 leghe

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L'Osservatorio Calcistico CIES ha stilato la top 100 dei giocatori di movimento U23 attualmente attivi in 67 campionati di tutto il mondo che hanno ottenuto le migliori performance negli ultimi sei mesi. Le classifiche sono state compilate sulla base delle prestazioni dei giocatori in otto aree di gioco (dati Impect), del livello sportivo delle partite giocate, dei risultati e del tempo di gioco.

Tra questi c'è anche il difensore della Fiorentina Pietro Comuzzo, quarto italiano in una classifica che ne vede però molti pochi, compreso in serie A dove è al 12' posto. I primi italiani sono Giorgio Scalvini e Pio Esposito mentre il viola è dietro anche a Bernasconi. Primi del campionato Yldiz seguito da Wesley, terzo Nico Paz. Il turco della Juventus è secondo invece nella top 100 generale, dietro a Lamine Yamal.