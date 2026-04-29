Liga, stangata per Andrada: 13 giornate di squalifica per il pugno dato contro l'Huesca
Esteban Andrada, portiere del Real Saragozza, è stato squalificato per tredici giornate dal Comitato di Disciplina della Real Federación Española de Fútbol dopo il violento colpo scagliato ai danni di Jorge Pulido durante il derby contro l'Huesca. Il momento dell'orribile gesto risale ai minuti finali della gara, quando il giocatore del Real Saragozza, dopo aver ricevuto il secondo giallo per proteste, ha perso il controllo andando a scagliare un violento pugno sul viso del giocatore dell'Huesca, provocandoli un brutto ematoma allo zigomo sinistro.
Un gesto e un'atteggiamento considerato gravissimo perché il colpo è avvenuto a gioco fermo e con una eccesiva forza, come scritto nel referto arbitrale dell'arbitro Monescillo: "Andrada, dopo l’espulsione, si dirigeva in modo violento verso un avversario, colpendolo con un pugno al volto e facendolo cadere a terra".
La squalifica complessiva sarà di dodicigiornate per l'aggressione, seguendo l'articolo 103 del regolamento disciplinare spagnolo, più una giornata in aggiunta per la doppia ammonizione. La stagione del portiere è ovviamente giunta al termine, cosi come molto probabilmente anche la sua avventura alla Real Saragozza.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati