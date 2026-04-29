Grosso-Fiorentina? Matic sicuro: "È un tecnico già pronto per qualcosa in più"

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Nemanja Matic, ex centrocampista del Manchester United oggi al Sassuolo, è stato intervistato da Sky Sport a pochi giorni dal match contro il Milan, per parlare della situazione dei neroverdi e di Fabio Grosso, suo allenatore che è stato recentemente accostato alla Fiorentina. "Abbiamo una buona squadra e una società forte, abbiamo tutto per allenarci e giocare bene. Ci sono 2-3 giocatori che hanno esperienza, tanti di talento. Io sono tra quelli giovani (ride, ndr). Mancano 4 partite, vediamo come finiamo la stagione, ma siamo forti".

Come reputa Grosso?

"Molto bravo, lui è un allenatore già preparato per qualcosa in più. Con lui la squadra è migliorata tanto, i giovani come Muharemovic, Volpato e tutti gli altri ora sono di alto livello. Abbiamo la fortuna che lavora con noi, è stato un giocatore di alto livello e conosce molto bene questo mestiere".