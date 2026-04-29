Panchina viola, Zazzaroni rivela: "Paratici mi ha detto che rimane Vanoli"
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Intervenuto nel corso del pomeriggio sulle frequenze di TMW Radio, durante "Maracanà", il direttore del Corriere dello Sport-Stadio, Ivan Zazzaroni, ha dato anche una semplice ma tutt'altro che banale dichiarazione sul futuro della panchina viola. In particolare, questa è stata la risposta a esplicita domanda "Sarri-Fiorentina è possibile?": "A me Paratici ha detto che rimane Vanoli".
Un'ipotesi che se confermata avrebbe del clamoroso dopo questi giorni di continue voci sull'eventuale successore dell'attuale tecnico viola.
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