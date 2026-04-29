Dagli inviati Antognoni: "Vanoli? I risultati parlano per lui. Grosso bravo, ma non so se è ciò che serve"

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Presente al Museo del Calcio di Coverciano per la presentazione del libro "La Bibbia del calcio italiano", Giancarlo Antognoni, capo delegazione dell'Italia Under 21 e storica bandiera della Fiorentina, ha preso la parola di fronte ai media presenti - tra cui l'inviato di FV - e commentato l'attualità del nostro calcio: "È stato un bel campionato per tutte le squadre, ma chi vince ha sempre ragione. Chi ha raggiunto le coppe, comunque, ha centrato l'obiettivo".

PSG-Bayern da spettacolo: che gara è stata?

"Una partita molto bella, se uno pensa che il risultato è 5-4 viene da dire: 'Il Bayern non può prendere cinque gol'. Invece è stata una grande partita anche a livello tattico, coi giocatori migliori del mondo. Solo il risultato è stato un po' eccessivo. Forse dobbiamo cambiare un po' la nostra mentalità".

La Fiorentina è quasi salva. Si può festeggiare serenamente il centenraio?

"Per come si era messa, sicuramente. Non è un bel centenario, ma nessuno si aspettava la salvezza all'inizio. Quindi oggi non dico che bisogna essere contenti, ma guardare al prossimo campionato".

Grosso sarebbe il profilo ideale per il futuro?

"Sono un esterno, non posso dare un giudizio. Ha fatto bene al Sassuolo ma ognuno ha il suo pensiero in testa. A Firenze con Italiano e Palladino abbiamo già avuto tecnici emergenti, Grosso sarebbe così. È uno dei migliori attualmente, ma non so se la Fiorentina oggi ha bisogno di un altro profilo del genere".

Continuerebbe con Vanoli?

"Vanoli ha fatto il massimo, in 17 partite ha fatto 28 punti. Non gli puoi dire nulla, poi se piace o meno è un giudizio personale. A Firenze ogni anno ci sono questi giudizi, ma i risultati parlano per lui".

Paratici può fare la differenza?

"Sono i giocatori a fare la differenza, mai un direttore sportivo. Lui può migliorare la squadra, ma non va in campo".

Fagioli dev'essere un punto fermo da cui ripartire?

"Ha fatto bene, è uno di quelli da tenere in considerazione ed è giusto venga riconfermato".

Anche per la Nazionale?

"Per ora quella maggiore sì, poi se torna all'Under 21 va bene lo stesso (ride, ndr...)".