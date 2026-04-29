Cesari sulle designazioni arbitrali: "Roma-Viola a Zufferli perché uno esperto"

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Le designazioni arbitrali della 35^ giornata fatte dal nuovo designatore arbitrale ad interim, Dino Tommasi, e in particolare la scelta di mettere arbitri esperti in partite delicate, sono state commentate così da Graziano Cesari, ex arbitro ed esperto di regolamento, a SportMediaset."In Serie A ha optato per tanti giovani come Bonacina e Mucera. Non si tratta di un caso visto che è stato presidente della Commissione Arbitri Interregionale nella gestione di Nicchi. Nella massima serie però vediamo anche fischietti più esperti per match delicati come Guida (Pisa-Lecce), Chiffi (Cremonese-Lazio) e Zufferli per Roma-Fiorentina"

Parole che mostrano come Roma-Fiorentina sia una match molto complicato da arbitrare, e anche per questo è stato scelto di far dirigere la gara a un fischietto esperto come Zufferli. Cesari poi ha proseguito: "Sicuramente possiamo dire che il terremoto che ha travolto il mondo arbitrale non ha avuto alcuna ripercussione sulle designazioni di Tommasi. Da sottolineare invece come Tommasi abbia mandato tanti fischietti internazionali in Serie B dove mancano due giornate e ci sono tanti match delicati nel penultimo turno. In questo weekend vedremo all'opera tanti big come Mariani, Marcenaro, Marchetti e Colombo".