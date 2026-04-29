Dagli inviati Vanoli e i suoi meriti, Bonan: "Sono notevoli. Ha reso dignità di gioco e morale"

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Presso il Museo del Calcio di Coverciano, questo pomeriggio si sta svolgendo la presentazione di "La Bibbia del calcio Italiano", libro di Francesco Salvi pubblicato da Edizioni OperaOmnia, che raccoglie per la prima volta in volume i dati statistici completi di cento anni del massimo campionato. A presentare l'evento è Alessandro Bonan, voce e volto di Sky Sport che ne ha parlato così ai microfoni di Radio FirenzeViola e dei media presenti: "Nella prefazione che ho scritto ho voluto ricordare i momenti in cui facevamo la collezione delle figurine da bambini. Qui si prova un po' la stessa cosa, si torna bambini".

Ha mai pensato, in stagione, che la Fiorentina retrocedesse davvero?

"Avevo il forte timore che la Fiorentina retrocedesse, vedevo un allenatore disperato con giocatori e facce disperate, un ambiente e uno stadio disperati. Il Franchi, allo stato attuale, ricorda le rovine in cui era finita la Fiorentina. Ero molto pessimista, per fortuna poi sono state trovate delle risorse e la squadra è rinata. Non mi ha mai incantato, ma perlomeno è venuta fuori da squadra di calcio vera".

Quanti meriti ha Vanoli?

"Ha meriti notevoli e gli vanno riconosciuti. Ha reso una dignità di gioco e morale alla squadra. Prima non aveva spirito e nemmeno gioco, Vanoli li ha fatti tornare".