Figc, la Lega Serie B incontrerà il 6 maggio i candidati alla presidenza

Figc, la Lega Serie B incontrerà il 6 maggio i candidati alla presidenzaFirenzeViola.it
Oggi alle 16:52News
di Redazione FV
fonte ANSA

(ANSA) - ROMA, 29 APR - Il presidente Paolo Bedin ha convocato per mercoledì 6 maggio un incontro tra le associate della Lega Serie B e i candidati alla Presidenza della Federazione Italiana Giuoco Calcio, in vista delle elezioni del 22 giugno. L'incontro si terrà presso la sede federale, a Roma. "L'iniziativa rappresenta il punto di arrivo di un percorso strutturato e condiviso, avviato nel corso dell'Assemblea del 14 aprile scorso e culminato nella definizione di un documento unitario di indirizzo, elaborato e finalizzato dal Consiglio Direttivo della Lnpb nella riunione di ieri - si legge nel comunicato -.

Attraverso questo lavoro, la Lega Serie B si propone come interlocutore centrale e propositivo, portando all'attenzione dei candidati una serie di priorità strategiche per lo sviluppo del sistema calcio e per il rafforzamento della categoria". (ANSA).