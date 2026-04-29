Fiorentina, occhio a Wesley: con lui in campo la Roma crea e vince di più

Fiorentina, occhio a Wesley: con lui in campo la Roma crea e vince di piùFirenzeViola.it
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Oggi alle 17:05News
di Redazione FV

Uno dei recuperi più importanti degli ultimi giorni in casa Roma, prossima avversaria della Fiorentina in campionato, è quello legato al brasiliano Wesely, tornato in campo contro il Bologna nello scorso turno dopo aver smaltito il problema muscolare rimediato a fine marzo con il Brasile. Il laterale giallorosso, come sottolinea La Gazzetta dello Sport, è il vero talismano di Gasperini come testimoniano i numeri: con il brasiliano in campo la media è 1,89 punti a partita, quando è assente si scende a 1,43. Ma a variare sono soprattutto le grandi occasioni create: 2,33 a gara contro 0,86 senza Wesley.