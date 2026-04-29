Champions, seconda serata di show: le formazioni di Atletico Madrid-Arsenal

Champions, seconda serata di show: le formazioni di Atletico Madrid-ArsenalFirenzeViola.it
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Oggi alle 20:20News
di Redazione FV

Seconda serata di gala in Champions League. Dopo lo spettacolo offerto ieri da PSG-Bayern Monaco, va in scena la seconda semifinale d'andata con Atletico Madrid-Arsenal, in programma al Metropolitano alle ore 21. Due squadre che hanno davanti un finale di stagione diverso (gli inglesi si giocano il titolo in Premier, gli spagnolo hanno solo la Champions da inseguire) e che sono pronte a darsi battaglia. Queste le formazioni ufficiali:

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri; Giuliano Simeone, Koke, Cardoso, Lookman; Griezmann, Alvarez. All. Simeone

ARSENAL (4-3-3): Raya; White, Saliba, Gabriel, Hincapie; Odegaard, Zubimendi, Rice; Madueke, Gyokeres, Martinelli. All. Arteta