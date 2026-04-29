Chi preferireste sulla panchina viola: Vanoli, Grosso o Sarri? Ecco il sondaggio!
La conferma di Paolo Vanoli, l'emergente Fabio Grosso o il richiestissimo Maurizio Sarri: sono questi tre, ad oggi, i nomi dei tecnici che stanno strizzando l'occhio alla Fiorentina della prossima stagione. Tre profili che per motivi diversi sono finiti in orbita viola per il 2026/27, un anno in cui l'assenza delle coppe europee potrebbe essere il fattore in più per ripartire alla grande e cancellare un'annata pessima come quella che sta per concludersi.
In virtù di questo e in attesa di eventuali altri candidati, FirenzeViola.it chiede ai suoi lettori di indicare semplicemente la propria preferenza tra i tre tecnici in questione: ripartireste da Vanoli dopo la salvezza praticamente già raggiunta, vi piacerebbe di più un allenatore in ascesa come Grosso, o la scelta migliore sarebbe un profilo di caratura internazionale come Sarri? Ai tifosi la parola, da esprimere col sondaggio seguente:
VANOLI, GROSSO O SARRI: CHI VORRESTE SULLA PANCHINA VIOLA L'ANNO PROSSIMO?
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