Levante sconfitto all’esordio di Moreno: l'argentino colpevole sul gol del ko

Nel corso della giornata di venerdì 15 agosto si sono aperte le danze del campionato spagnolo, La Liga. Dopo tre anni passati nella Segunda División, sabato 16, è tornato ad esordire nella massima serie spagnola, il Levante, squadra in cui adesso milita Matias Moreno.

L'argentino non ha però avuto un esordio piacevole, in quanto ha partecipato attivamente alla prima sconfitta stagionale del "suo" Levante, contro il Deportivo Alaves. Il difensore classe 2003 è subentrato all'84esimo, e dopo circa 8 minuti, si è perso in marcatura il connazionale Nahuel Tenaglia, che ha segnato il gol del 2-1 e regalato alla squadra di casa i primi tre punti stagionali.

Dopo un'annata non da protagonista con la Fiorentina, Moreno si è trasferito al Levante con la formula del prestito con diritto di riscatto (fissato a 15 milioni) e contro riscatto.