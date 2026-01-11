Lecce-Parma inaugura la domenica di campionato: le formazioni ufficiali
La domenica di campionato si apre con Lecce-Parma, sfida da seguire attentamente dalla Fiorentina in chiave salvezza. Di seguito le formazioni ufficiali schierate da Di Francesco e Cuesta:
Lecce (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Ndaba; Maleh, Ramadani, Kaba; Banda, Stulic, Pierotti.
Parma (4-3-2-1): Corvi; Delprato, Circati, Valenti, Valeri; Bernabé, Keita, Sorensen; Oristanio, Ondrejka; Pellegrino.
