Lecce-Parma inaugura la domenica di campionato: le formazioni ufficiali

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 12:15News
di Redazione FV

La domenica di campionato si apre con Lecce-Parma, sfida da seguire attentamente dalla Fiorentina in chiave salvezza. Di seguito le formazioni ufficiali schierate da Di Francesco e Cuesta:

Lecce (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Ndaba; Maleh, Ramadani, Kaba; Banda, Stulic, Pierotti.

Parma (4-3-2-1): Corvi; Delprato, Circati, Valenti, Valeri; Bernabé, Keita, Sorensen; Oristanio, Ondrejka; Pellegrino.