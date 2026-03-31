Le prime parole di De Zerbi da tecnico del Tottenham: "Qui sono in un top club"

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Era stata un'illusione, a dir vero, un'utopia, lanciata da qualche voce. Roberto De Zerbi alla Fiorentina è una suggestione destinata a rimanere tale. Anche perché i 12 milioni di euro che il tecnico bresciano dovrebbe prendere al Tottenham sono una cifra fuori scala per la Serie A. Lo stesso De Zerbi, ai canali ufficiali del suo nuovo club, ha pronunciato le prime parole da allenatore degli Spurs: "Sono felicissimo di entrare a far parte di questo fantastico club calcistico, uno dei più grandi e prestigiosi al mondo. “In tutte le mie conversazioni con la dirigenza del Club, la loro ambizione per il futuro è stata chiara: costruire una squadra capace di raggiungere grandi traguardi, e farlo giocando un calcio che entusiasmi e ispiri i nostri tifosi.

Sono qui perché credo in questa ambizione e ho firmato un contratto a lungo termine per dare il massimo e contribuire a realizzarla. La nostra priorità a breve termine è scalare la classifica della Premier League, e questo sarà il nostro obiettivo principale fino al fischio finale dell'ultima partita della stagione. Non vedo l'ora di tornare in campo per gli allenamenti e lavorare con questi giocatori per raggiungere questo traguardo".