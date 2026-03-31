Italia Under 21, altro 4-0: Svezia regolata grazie a Koleosho e Ndour
Ancora Cher Ndour in rete, ancora Italia Under 21 che vince nettamente. A pochi giorni dal 4-0 rifilato alla Macedonia del Nord, i ragazzi allenati dal CT Baldini battono la Svezia dei pari età con lo stesso risultato, stavolta a domicilio. Nella gara di qualificazione al prossimo Europeo di categoria, gli azzurrini non sbagliano e vincono grazie alla doppietta di Koleosho (di cui il primo gol su rigore), la rete di Ndour e quella di Lipani a chiudere definitivamente i giochi.
Novanta minuti senza particolari sbavature anche per l'altro giocatore della Fiorentina impegnato, Pietro Comuzzo. Tre punti importanti perché servono per restare a -3 dalla Polonia prima nel girone, ma soprattutto allontanare tutte le altre concorrenti tra cui proprio la Svezia che così scivola a -11 dall'Italia Under 21.
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