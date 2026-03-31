Dal Viola Park: da domani De Gea tornerà di nuovo a disposizione

Dal Viola Park: da domani De Gea tornerà di nuovo a disposizioneFirenzeViola.it
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Oggi alle 19:20Primo Piano
di Redazione FV
fonte N. Santi

David De Gea domani sarà a disposizione di Paolo Vanoli. Dopo essersi assentato oggi, con permesso della Fiorentina, per motivi familiari, il portiere spagnolo tornerà nelle prossime ore a Firenze e domattina sarà in campo per la seduta di allenamento. 