Parisi: "La nostra stagione deve iniziare ora. Col Verona dipende da noi"

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Fabiano Parisi parla ai canali ufficiali della Fiorentina. Ai microfoni del club, il terzino viola ha commentato così il recente lavoro fatto sul campo in questi giorni assieme a Paolo Vanoli e gli impegni futuri, su tutti la sfida di sabato contro il Verona: "Sto lavorando soprattutto sull'aspetto fisico. In queste due settimane senza partite ci stiamo concentrando su quello.

Contro il Verona ci vorrà grande fame e motivazione, dobbiamo ottenere un risultato importante perché è uno scontro diretto. Stiamo studiando i punti deboli del Verona ma noi dobbiamo pensare soprattutto a noi stessi, senza abbassare la guardia ma rimanendo concentrati sul campo. Per noi la stagione inizia adesso, dobbiamo continuare così".