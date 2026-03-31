Giannichedda: "Kean-Retegui ok, Gattuso tiene Esposito come freccia per il cambio"

Giannichedda: "Kean-Retegui ok, Gattuso tiene Esposito come freccia per il cambio"FirenzeViola.it
Oggi alle 18:34News
di Redazione FV

L'ex calciatore Giuliano Giannichedda è intervenuto a "Maracanà", contenitore pomeridiano di Tmw Radio, per parlare di Nazionale, a partire dalla coppia d'attacco titolare Kean-Retegui:

"Gattuso ha pensato che Pio entra molto bene, ti dà dinamismo e grinta, quindi pensa che può cambiarla in corsa con lui e punta sui soliti. Si tiene una freccia come cambio. Stasera però devono fare una grande partita soprattutto i difensori, mi aspetto dai giocatori di maggiore esperienza internazionale che si prendano la responsabilità".