Bosnia-Italia, le formazioni: Gattuso conferma i suoi undici, Kean dal 1'
A pocopiù di due ore da Bosnia-Italia, ecco le formazioni ufficiali della finale playoff per i Mondiali: tutto confermato in casa azzurra, col CT Gennaro Gattuso che ripropone gli stessi undici che giovedì sera a Bergamo hanno battuto l'Irlanda del Nord. In attacco spazio a Kean e Retegui con Esposito che partirà dalla panchina. Confermato Locatelli in cabina di regia e Bastoni centrale davanti a Donnarumma. Nella Bosnia ed Erzegovina fuori dall'undici titolare Tahirovic: c'è Basic ad affiancare Sunjic. Come in Galles il talentuoso classe 2007 Alajbegovic partirà dalla panchina, in attacco c'è Demirovic a supporto di Dzeko.
LE FORMAZIONI UFFICIALI
Bosnia ed Erzegovina (4-4-2) - Vasilj; Dedic, Katic, Muharemovic, Kolasinac; Bajraktarevic, Basic, Sunjic, Memic; Demirovic, Dzeko. A disposizione: Hadzikic, Zlomislic, Mujakic, Celik, Radeljic, Tahirovic, Gigovic, Hadziametovic, Burnic, Alajbegovic, Bazdar, Tabakovic. Commissario tecnico: Sergej Barbarez.
Italia (3-5-2) - Donnarumma; Mancini, Bastoni, Calafiori; Politano, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Kean, Retegui. A disposizione: Carnesecchi, Meret, Palestra, Spinazzola, Buongiorno, Gatti, Cambiaso, Pisilli, Cristante, Frattesi, Raspadori, Esposito. Commissario tecnico: Gennaro Gattuso. Arbitrerà la contesa il direttore di gara francese Clement Turpin. Nicolas Danis e Benjamin Pages i suoi assistenti, francesi anche VAR e AVAR, rispettivamente Jerome Brisard e Willy Delajod. Spagnolo invece il quarto uomo: si tratta di José Maria Sanchez.
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