Buffon risponde a Fiorello: "Questa la notte più importante degli ultimi 20 anni"

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Il capo delegazione azzurra Gigi Buffon ha risposto a Fiorello su Radio 2, parlando brevemente della decisiva sfida contro la Bosnia che dirà quale delle due Nazionali parteciperà al Mondiale: "Non me la ricordo… In porta c'è Donnarumma, la trovate ovunque. Se in attacco ci sarà Esposito o Retegui? Non ne ho idea, il mister ci voleva pensare bene fino all'ultimo. Stiamo tutti bene fisicamente ma la partita potrebbe durare 120 minuti, bisogna fare delle scelte giuste", ha spiegato l'ex portiere della Juventus a proposito della formazione che Gattuso manderà in campo questa sera.

Poi il messaggio all'ambiente: "Siamo molto positivi e fiduciosi, sentiamo il Paese alle nostre spalle… anche tu ci aiuti a farlo (riferito a Fiorello, ndr), per noi è molto importante. Questa è probabilmente la serata più importante degli ultimi 20 anni del calcio italiano, dobbiamo vincerla insieme".