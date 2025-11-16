Le formazioni ufficiali di Italia-Norvegia: Gattuso punta su Retegui ed Esposito

Ultimo atto della fase a gironi delle Qualificazioni per il Mondiale 2026 per l’Italia di Gattuso, che conclude questo percorso andando proprio ad affrontare l’avversaria che più ha rappresentato un ostacolo per l’accesso diretto alla competizione in triplice terra americana del prossimo anno, ovvero la Norvegia. Gli azzurri, già certi dei playoff, possono sperare nella qualificazione direta al Mondiale solo vincendo per 9-0 la sfida di stasera: una prospettiva a dir poco impossibile. Ecco le formazioni ufficiali del match, in programma questa sera a San Siro alle 20:45:

ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni; Politano, Barella, Locatelli, Frattesi, Dimarco; Retegui, Esposito. Ct. Gattuso.

NORVEGIA (4-4-2): Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem, Wolfe; Thorstvedt, Berge, Berg, Nusa; Sorloth, Haaland. Ct. Solbakken.