Stasera Italia-Norvegia, le probabili formazioni: Esposito titolare sfida Haaland
L'ultima gara prima dei decisivi play-off di marzo. L'Italia di Gennaro Gattuso questa sera scenderà in campo a San Siro contro la Norvegia per disputare l'ottava partita del girone di qualificazione alla Coppa del Mondo 2026. Di seguito le probabili formazioni:
Italia-Norvegia, le probabili formazioni
Italia (3-5-2) - Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni; Politano, Barella, Locatelli, Frattesi, Dimarco; Retegui, Esposito. A disposizione: Vicario, Carnesecchi, Bellanova, Buongiorno, Gabbia, Cambiaso, Ricci, Cristante, Orsolini, Raspadori, Scamacca, Zaccagni. Commissario tecnico: Gennaro Gattuso.
Norvegia (4-4-2) - Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem, Wolfe; Bobb, Berge, Berg, Nusa; Sorloth, Haaland. A disposizione: Dyngeland, Tangvk, Ostigard, Bjorkan, Pedersen, Langas, Thorsby, Arnstad, Aasgaard, Schjelderup, Larsen, Thorstvedt. Commissario tecnico: Stale Solbakken.
