Ucraina-Islanda, le formazioni ufficiali: c'è Gudmundsson titolare, ruolo da mezzala

Oggi alle 17:20News
di Redazione FV

Alle 18:00 è in programma Ucraina-Islanda, gara decisiva per la qualificazione ai Mondiali. Entrambe si giocano il posto ai playoff. Nell'Islanda è titolare Albert Gudmundsson. Di seguito le formazioni ufficiali:

Ucraina (4-5-1): Trubin; Konoplia, Zabarnyi, Matviienko, Mykolenko; Tsygankov, Malinovskyi, Kaliuzhnyi, Yarmoliuk Y., Zubkov; Vanat. 

Islanda (4-3-3): Olafsson; Palsson, Ingason, Hordur Magnusson, Ellertsson; Haraldsson, Johannesson, Gudmundsson; Willumsson, Gudjohnsen; Thortsteinsson. 