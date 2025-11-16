Ucraina-Islanda, le formazioni ufficiali: c'è Gudmundsson titolare, ruolo da mezzala
FirenzeViola.it
Alle 18:00 è in programma Ucraina-Islanda, gara decisiva per la qualificazione ai Mondiali. Entrambe si giocano il posto ai playoff. Nell'Islanda è titolare Albert Gudmundsson. Di seguito le formazioni ufficiali:
Ucraina (4-5-1): Trubin; Konoplia, Zabarnyi, Matviienko, Mykolenko; Tsygankov, Malinovskyi, Kaliuzhnyi, Yarmoliuk Y., Zubkov; Vanat.
Islanda (4-3-3): Olafsson; Palsson, Ingason, Hordur Magnusson, Ellertsson; Haraldsson, Johannesson, Gudmundsson; Willumsson, Gudjohnsen; Thortsteinsson.
Pubblicità
News
Le più lette
Copertina
FirenzeViolaRiccardo Braschi in esclusiva: "Sogno un gol alla Juve sotto la Fiesole. Scudetto Primavera, si può"
Alberto PolverosiVanoli e la linea dura. Non ci saranno sconti per nessuno. Deve riempire di fiducia il “buco nero” del Viola Park
Luca CalamaiL'ultimatum a Fagioli e Gud è il grande "gol" di Vanoli. A centrocampo serve uno alla Guendouzi. Ferrari difenda la Fiorentina da attacchi esterni tipo quelli di Rocchi e Gattuso
Tommaso LoretoVanoli guida la ripartenza, un uomo solo al comando senza pensare al mercato. Speriamo lo seguano tutti, squadra e società
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com