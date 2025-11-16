Italia-Norvegia 1-4: Gattuso chiude con un ko, i Mondiali passeranno dai playoff

L’Italia crolla 4-1 con la Norvegia nell’ultimo match del Gruppo I di qualificazione ai Mondiali 2026, chiude il girone al secondo posto e come da pronostici sarà costretta a giocarsi l’accesso alla fase finale nei playoff di marzo. Gli azzurri sbloccano il match di San Siro con una bella giocata di Pio Esposito all’11’, si costruiscono un altro paio di chance per raddoppiare nel primo tempo, poi crollano nella ripresa facendosi rimontare dai ragazzi di Solbakken. La pareggia Nusa, la vince il solito Haaland, con due gol nel giro di due minuti che certificano il dominio norvegese nel girone.

Nel finale ci pensa il neo entrato Larsen a calare il poker e rendere ancora più pesante il passivo. L’attesa è ora però tutta per il sorteggio di giovedì, che svelerà l’avversaria dell’Italia in semifinale.