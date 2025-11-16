Roma e Mancini vicini al rinnovo: segnali positivi nei dialoghi con l'ex viola

Gianluca Mancini è sempre più vicino al rinnovo con la Roma. Secondo quanto riportato da TMW, i primi contatti tra il difensore (cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina) e il club giallorosso hanno avuto un esito positivo, aprendo la strada a un prolungamento del contratto fino al 2030, con la possibilità di arrivare al 2031.

Mancini resta un punto fermo della difesa giallorossa e una figura di riferimento nello spogliatoio, incarnando leadership e continuità all’interno del progetto tecnico della società. La volontà di entrambe le parti è chiara: continuare insieme per costruire un futuro solido e competitivo.