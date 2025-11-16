Qualificazioni Mondiali: 9-1 all'Armenia senza Cristiano Ronaldo, Portogallo qualificato

(ANSA) - ROMA, 16 NOV - Il Portogallo si è qualificato per i Mondiali 2026 battendo 9-1 l'Armenia al termine di una partita a senso unico domenica a Porto. Senza Cristiano Ronaldo squalificato, i portoghesi hanno potuto contare su Joao Neves e Bruno Fernandes, autori di un tripletta ciascuno, oltre ai gol di Vega, Gonçalo Ramos e Conceiçao, mentre gli armeni avevano pareggiato grazie a un gol di Eduard Spersian. La squadra lusitana giocherà l'estate prossima negli Stati Uniti, in Canada e in Messico, la sua nona Coppa del Mondo. (ANSA).