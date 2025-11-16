Primavera Femminile, che brutto ko al Viola Park: il Milan vince 5-1

vedi letture

La Fiorentina Femminile Primavera è caduta nettamente in casa contro le pari età del Milan questo pomeriggio, subendo un pesante 1-5 al Viola Park. E dire che le viola erano partite bene, trovando subito il vantaggio con Baccaro, ma al 24’ un errore difensivo ha permesso al Milan di pareggiare con Strauss. Da quel momento la squadra perde lucidità e compattezza, cedendo nel secondo tempo: Strauss ha firmato la doppietta mentre dopo sono arrivati il tris e il poker prima del gol su punizione di Montaperto che ha chiuso il match.