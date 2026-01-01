Ferrari indica la strada: "Con 7 vittorie e 8 pareggi la salvezza è possibile"
FirenzeViola.it
Alessandro Ferrari, direttore generale della Fiorentina, nella lunga intervista rilasciata ai canali ufficiali del club, ha parlato anche del piano viola per risalire la classifica in questo 2026. Queste le sue parole sul tema: "Questo 2026 lo affrontiamo con determinazione. Dovremo essere molto lucidi per la situazione in cui ci troviamo. Ci siamo posti degli obiettivi, noi pensiamo che con 7 vittorie e 8 pareggi la salvezza sia possibile.
E dobbiamo quindi ragionare partita dopo partita senza guardare la classifica. Dovremo continuamente avere in testa questa tabella di marcia. Col mister siamo allineati e gennaio sarà importante perché dovremo sfruttare il mercato per portare qualche faccia nuova e sarà un gennaio importante".
