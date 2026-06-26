Fiorentina e Atalanta su Juanlu Sanchez del Siviglia: il giocatore è aperto ad una partenza

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Secondo quanto riportato dall'esperto di mercato, Matteo Moretto, Atalanta e Fiorentina avrebbero chiesto informazioni Juanlu Sanchez, terzino destro spagnolo classe 2003 trattato la scorsa estate anche dal Napoli di Antonio Conte. Il giocatore sarebbe aperto a un passo avanti nella sua carriera e a nuove esperienze al di fuori della Spagna. Secondo quanto riportato, sia la Fiorentina che l'Atalanta avrebbero avviato delle indagini preliminari per valutare le richieste del Siviglia e le condizioni per il trasferimento del prodotto del vivaio, che si preannuncia come una delle cessioni più importanti dell'estate per il club spagnolo.