Las Palmas, il presidente chiarisce su Amatucci: "Non abbiamo opzioni di riscatto"
FirenzeViola.it
Miguel Angel Ramirez, presidente del Las Palmas, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni all'emittente spagnola Cope soffermandosi sul futuro del centrocampista italiano Lorenzo Amatucci, arrivato in estate in prestito dalla Fiorentina nel club delle Canarie con la formula del prestito con diritto di riscatto in caso di promozione in LaLiga e contro riscatto a favore del club viola: "Con Amatucci credo che non abbiamo opzione di acquisto, non voglio ingannarvi. L'abbiamo per Barcia. È un giocatore che amiamo e ci sta regalando prestazioni incredibili".
