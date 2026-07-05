Larissa Iapichino da record: salta 7,12metri a Eugene, primato italiano

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Firenze esulta per una delle sue campionesse. Larissa Iapichino continua a scrivere pagine di storia dell'atletica italiana e lo fa nel modo più emozionante possibile: superando il record nazionale di salto in lungo che apparteneva a sua madre, la leggenda Fiona May. A Eugene, negli Stati Uniti, la 24enne fiorentina ha firmato un'impresa destinata a restare negli annali. Al primo tentativo, Larissa è atterrata a 7,12 metri, un centimetro oltre il primato di 7,11 stabilito da Fiona May a Budapest il 22 agosto 1998. Un record che resisteva da ben 28 anni e che sembrava quasi intoccabile.

Per Firenze la soddisfazione è doppia. Non solo perché Iapichino è una delle atlete simbolo del movimento sportivo cittadino, cresciuta nell'Atletica Firenze Marathon e nata a Borgo San Lorenzo, ma anche per il suo grande amore per la Fiorentina, mai nascosto nel corso degli anni. Larissa, infatti, ha sempre manifestato il proprio attaccamento ai colori viola, diventando una tifosa speciale per tutto il popolo gigliato. Un motivo in più per festeggiare il record.