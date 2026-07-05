La Lazio tra Piccoli e Pinamonti, che può strappare al Sassuolo a meno di 15 milioni

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La Lazio cerca un centravanti da regalare a Rino Gattuso e nell'elenco c'è anche il giocatore della Fiorentina Roberto Piccoli. Il suo è però un testa a testa con Andrea Pinamonti del Sassuolo. Tuttomercatoweb fa il punto su quest'ultimo che è in scadenza nel 2027. Il classe '99 - si legge - viene valutato dal club emiliano 15 milioni di euro, ma la sensazione è che Palmieri possa anche accettare proposte leggermente inferiori, conscio che perdere il calciatore a parametro zero tra un anno sarebbe sicuramente peggio.

La formula può aiutare

Per quanto riguarda Piccoli, però, l'operazione potrebbe essere addirittura più conveniente per Lotito, con la Fiorentina disposta anche alla cessione in prestito visto che al momento non riuscirebbe certo a pareggiare la spesa di 25 milioni più bonus dell'estate scorsa. La formula potrebbe dunque essere la chiave per non pagare il giocatore già ora, come dovrebbe fare con Pinamonti che il Sassuolo, andando a scadenza, deve cedere.