Italiano sulla vita al Besiktas: "Sono affamato. Arriveranno nuovi giocatori"

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Dopo il pareggio 0-0 contro gli ungheresi del Mosonmagyar, l'ex allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano, oggi al Besiktas, ha affrontato anche il tema del calciomercato e di come stanno andando questi primi giorni alla guida del club turco: "Posso dire che stiamo lavorando molto bene. Dobbiamo solo essere più veloci, più intensi e avere più qualità. In questo modo potremo segnare più gol. Man mano che faremo gol, arriveranno le vittorie. In questa sessione di mercato si uniranno a noi nuovi compagni. Arriveranno anche i ragazzi impegnati con la nazionale al Mondiale".

Infine, riguardo alla sua dedizione al lavoro e l'esperienza in Turchia: "Dobbiamo continuare a lavorare. Io sono davvero molto affamato, ho tanta determinazione. Anche il club è davvero molto determinato. Abbiamo una strada lunga davanti a noi. Credo che se lavoreremo bene, raccoglieremo i frutti".