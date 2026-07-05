Le formazioni di Norvegia-Brasile: Thorstvedt in panchina

Le formazioni di Norvegia-Brasile: Thorstvedt in panchinaFirenzeViola.it
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Oggi alle 21:20News
di Redazione FV

Tutto pronto al MetLife Stadium di East Rutherford, nel New Jersey, per la sfida valida per gli ottavi di finale del Mondiale che alle ore 22 (ora italiana) vedrà la Norvegia affrontare il Brasile. Queste le due formazioni ufficiali scelte dai rispettivi allenatori per provare ad agganciare i quarti di finale della competizione internazionale:

Norvegia (3-5-2): Nyland; Ajer, Heggem, Wolfe; Berg, Berge, Odegaard, Nusa, Ryerson; Sorloth, Haaland. Ct. Solbakken

Brasile (4-2-3-1): Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos; Bruno Guimaraes, Casemiro; Rayan, Martinelli, Vinicius Jr; Cunha. All. Ancelotti.