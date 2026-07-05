Le formazioni di Norvegia-Brasile: Thorstvedt in panchina
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Tutto pronto al MetLife Stadium di East Rutherford, nel New Jersey, per la sfida valida per gli ottavi di finale del Mondiale che alle ore 22 (ora italiana) vedrà la Norvegia affrontare il Brasile. Queste le due formazioni ufficiali scelte dai rispettivi allenatori per provare ad agganciare i quarti di finale della competizione internazionale:
Norvegia (3-5-2): Nyland; Ajer, Heggem, Wolfe; Berg, Berge, Odegaard, Nusa, Ryerson; Sorloth, Haaland. Ct. Solbakken
Brasile (4-2-3-1): Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos; Bruno Guimaraes, Casemiro; Rayan, Martinelli, Vinicius Jr; Cunha. All. Ancelotti.
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