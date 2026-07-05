FirenzeViola Dragusin e la frase dell'agente sei mesi fa: "I gladiatori stanno bene a Roma"

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Certi amori non finiscono, fanno giri immensi e poi ritornano. Nel calciomercato è una frase ricorrente, che viene usata spesso perché di sessione in sessione a volte l'obiettivo resta lo stesso ma le condizioni per chiudere una trattativa sono diverse. È il caso di tanti giocatori arrivati alla Fiorentina, e così anche di Radu Dragusin, centrale rumeno del Tottenham per cui il club viola ha chiuso il trasferimento in prestito con obbligo di riscatto condizionato al raggiungimento di 22 presenze per un'operazione totale da circa 19 milioni di euro. Paratici riesce in ciò che prima Pradè e poi anche Goretti non erano riusciti, cioè riportare Dragusin in Italia. Lui che aveva salutato Genova e il Genoa un anno e mezzo fa per una cifra da oltre 30 milioni di euro e che poi, complici diversi infortuni, al Tottenham non ha mai trovato troppo spazio.

La frase dell'agente

Aveva fatto discutere solo lo scorso gennaio una dichiarazione dell'agente, Florin Manea, che alla Rai in merito al possibile trasferimento di Dragusin in Serie A aveva snobbato la Fiorentina e mandato un messaggio che lasciava intendere come il difensore fosse destinato alla Roma. "I gladiatori stanno bene a Roma", disse Manea. Dopo sei mesi, evidentemente stanno bene anche a Firenze.