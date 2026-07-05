Delusione Italia Under 19: perde con l'Ucraina 1-0 e saluta l'Europeo

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L'avventura dell'Italia Under 19 agli Europei si chiude prima del previsto, lasciando spazio a qualche rimpianto dopo la sconfitta nella terza gara del girone contro l'Ucraina, vincente 1-0 grazie alla rete di Olychenko. Gli Azzurrini non sono riusciti a conquistare il pass per la fase successiva del torneo, pagando a caro prezzo alcuni episodi decisivi e la difficoltà nel mantenere continuità di rendimento durante il girone: sarebbe infatti bastato un pareggio per approdare in semifinale e staccare peraltro il pass per il Mondiale.

Tutto rimandato per la formazione del CT Bollini che alla vigilia aveva detto di non voler fare calcoli e alla fine esce con l'amaro in bocca per una partita in cui è andato quasi tutto storto dopo la vittoria all'esordio contro la Serbia. Nessun minuto in campo per l'unico giocatore della Fiorentina presente nella spedizione, il portiere Vannucchi.