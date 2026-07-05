Delusione Italia Under 19: perde con l'Ucraina 1-0 e saluta l'Europeo
L'avventura dell'Italia Under 19 agli Europei si chiude prima del previsto, lasciando spazio a qualche rimpianto dopo la sconfitta nella terza gara del girone contro l'Ucraina, vincente 1-0 grazie alla rete di Olychenko. Gli Azzurrini non sono riusciti a conquistare il pass per la fase successiva del torneo, pagando a caro prezzo alcuni episodi decisivi e la difficoltà nel mantenere continuità di rendimento durante il girone: sarebbe infatti bastato un pareggio per approdare in semifinale e staccare peraltro il pass per il Mondiale.
Tutto rimandato per la formazione del CT Bollini che alla vigilia aveva detto di non voler fare calcoli e alla fine esce con l'amaro in bocca per una partita in cui è andato quasi tutto storto dopo la vittoria all'esordio contro la Serbia. Nessun minuto in campo per l'unico giocatore della Fiorentina presente nella spedizione, il portiere Vannucchi.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
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