L'Arsenal segue Aranda del Boca: Fiorentina avvisata. E la clausola...

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L'Arsenal rischia di mettere i bastoni tra le ruote ai club che si sono interessati a Tomas Aranda, centrocampista del Boca Juniors. Il ventenne è considerato uno dei talenti più interessanti del Sudamerica e nelle scorse settimane anche la Fiorentina ha mosso i primi passi per provare a capire la fattibilità di un'operazione per portarlo alla corte di Fabio Grosso. Ma secondo un'indiscrezione di El Transigente, anche gli osservatori dei Gunners lo stanno seguendo intensamente. Il club londinese ne sta monitorando la crescita, anche se resta da capire se deciderà o meno di affondare il colpo: non ha ancora stabilito se presentare un'offerta ufficiale.

L'opportunità di trasferirsi tra le fila dei campioni della Premier League sarebbe senza dubbio interessante per il classe 2006. Il giocatore ha nel contratto una clausola rescissoria da 15 milioni di sterline e diverse squadre italiane lo hanno messo nel mirino, come Como, Parma e Fiorentina.