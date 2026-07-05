FirenzeViola Dragusin-Fiorentina, ci siamo! Tutto definito per il secondo colpo di Paratici

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La Fiorentina mette a segno il suo secondo colpo di mercato e rinforza ulteriormente il reparto arretrato. Dopo l'arrivo di Viery, il club viola ha infatti chiuso anche per Radu Dragusin, difensore centrale di proprietà del Tottenham che si appresta a diventare un nuovo giocatore gigliato. Confermate le indiscrezioni di serata di Sky Sport, l'operazione è ormai definita e sarà formalizzata sulla base di un prestito con obbligo di riscatto. Un affare importante per la società di Commisso, che aggiunge così alla rosa un profilo internazionale e di grande prospettiva, individuato da tempo come uno degli obiettivi prioritari per la difesa.

Chi è Dragusin

Classe 2002, Dragusin arriva a Firenze dopo le esperienze maturate tra Italia e Inghilterra. Cresciuto nel vivaio della Juventus, il centrale rumeno si è imposto nel calcio italiano con la maglia del Genoa, attirando l'interesse del Tottenham che lo ha portato in Premier League per una cifra molto importante oltre i 30 milioni di euro. Le sue qualità fisiche, la capacità di guidare il reparto e l'esperienza accumulata nonostante la giovane età lo rendono un rinforzo di assoluto valore per la retroguardia viola anche se da quando ha avuto un brutto infortunio non ha più trovato tanto spazio a Londra.

I dettagli dell'affare

La chiusura dell'affare conferma la volontà della Fiorentina di intervenire con decisione in difesa. Dopo Viery, altro innesto destinato a rafforzare il pacchetto arretrato, arriva infatti un giocatore già abituato a confrontarsi ad alti livelli e che può garantire affidabilità sia in campionato sia nelle competizioni europee. Le cifre sono quelle anticipate da Sky, 1 milione e mezzo per il prestito oneroso e 17 milioni e mezzo tra un anno per il riscatto. Tutto definito, mancano solo da fissare le visite mediche e incontrarsi per la firma al Viola Park: Radu Dragusin sarà il secondo colpo di mercato firmato Paratici.