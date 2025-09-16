Lamptey si presenta ai tifosi della Fiorentina. Domani la sua conferenza stampa
Tariq Lamptey si presenterà tra poche ore di fronte al suo nuovo pubblico. L'esterno della Fiorentina, arrivato dal Brighton a titolo definitivo negli ultimi giorni del mercato estivo per 6 milioni di euro più bonus, parlerà domani in conferenza stampa da nuovo calciatore viola. Ecco la nota del club in merito:
"ACF Fiorentina comunica che domani, mercoledì 17 settembre, alle ore 14:00, all'interno del Wind3 Media Center del Rocco B. Commisso Viola Park si svolgerà la conferenza stampa di presentazione del calciatore Tariq Lamptey".
Pubblicità
News
Mazzantini: "Martinelli? Come me con Pagliuca, allenarsi con i big è uno stimolo. Ma aspettiamo a definirlo forte"
Fazzini e Nicolussi per ripartire, ma i problemi sono tanti: non abbiamo ancora capito come gioca la Fiorentina. Fagioli play spento è inutile e la difesa subisce troppo. Contro il Como più palleggio e coraggio: un 3-5-2 con Kean insieme a Piccolidi Angelo Giorgetti
Le più lette
1 Fazzini e Nicolussi per ripartire, ma i problemi sono tanti: non abbiamo ancora capito come gioca la Fiorentina. Fagioli play spento è inutile e la difesa subisce troppo. Contro il Como più palleggio e coraggio: un 3-5-2 con Kean insieme a Piccoli
3 Dilaga il malcontento a Firenze, ma Pioli è sereno. Tuttosport: "Lavora per riprendere la scalata"
Copertina
Nicolussi in regia e Fazzini trequartista, Pioli se li gioca col Como. CorSport: "Le scelte con Gud"
Mario TeneraniÈ già il momento delle scelte. Non contano i nomi, nemmeno i cognomi… La ditta “FNC” merita due maglie. Difesa ko: Pongracic e Comuzzo in difficoltà. C’è tutto il tempo, ma basta perdere terreno
Tommaso LoretoUna batosta da tenere a mente, anche per il tecnico: il Napoli è più forte ma ci sono troppe cose che non quadrano (atteggiamento incluso)
Pietro LazzeriniFiorentina, che bello partire da underdog. Kean un fattore contro qualsiasi avversario, è il più forte della Serie A. Pioli e il confronto con Fagioli: sarà la sua notte. Dzeko il migliore per far piangere Conte...come nel 2013
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com