Lamptey si presenta ai tifosi della Fiorentina. Domani la sua conferenza stampa
Oggi alle 10:26News
di Redazione FV

Tariq Lamptey si presenterà tra poche ore di fronte al suo nuovo pubblico. L'esterno della Fiorentina, arrivato dal Brighton a titolo definitivo negli ultimi giorni del mercato estivo per 6 milioni di euro più bonus, parlerà domani in conferenza stampa da nuovo calciatore viola. Ecco la nota del club in merito:

"ACF Fiorentina comunica che domani, mercoledì 17 settembre, alle ore 14:00, all'interno del Wind3 Media Center del Rocco B. Commisso Viola Park si svolgerà la conferenza stampa di presentazione del calciatore Tariq Lamptey".