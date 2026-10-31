Cassano stronca la Viola: “Non ha né capo né coda. Soldi spesi per niente”

Giudizio severo di Antonio Cassano sulla Fiorentina dopo il pareggio con l’Atalanta. Intervenuto durante il podcast Viva el Futbol, l’ex attaccante ha commentato la prestazione dei viola, soffermandosi anche sui singoli e sulle difficoltà in classifica: “Fiorentina e Atalanta? Poca roba, ogni tanto Njie ha avuto qualche grande strappo ma sbaglia sempre la scelta decisiva, a volte sbaglia l'ultima giocata, al netto del gol di stasera. Mi piace molto Mastantuono ma credo che De Ketelaere gli sia uno step davanti. Comunque, la partita non mi ha dato niente: ho visto una Fiorentina un po' spaesata, impaurita, confusionaria e un'Atalanta più organizzata, ma poco concreta. Ho l'impressione che saranno due campionati anonimi per loro”.

Cassano ha poi allargato la riflessione agli investimenti del club e al delicato impegno di lunedì: “Ovviamente non ci si aspettava la Fiorentina nei bassifondi, lunedì c'è un'altra partitaccia contro il Sassuolo e sono anni che i viola spendono tanti soldi per niente. Poi si è visto, contro un'Atalanta anonima da quando è andato via Gasperini, anche se Palladino ha fatto un grande lavoro l'anno scorso, che la Fiorentina non ha né capo né coda”.