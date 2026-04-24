La Roma vuole Giuntoli. Il punto sul futuro del dirigente toscano

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Accostato in passato anche alla Fiorentina, il dirigente Cristiano Giuntoli è pronto a ripartire con una nuova avventura dopo l'addio alla Juventus l'estate scorsa. Come riporta TMW, nelle ultime ore il suo nome è stato accostato a più riprese alla Roma, visto il terremoto che sta per colpire sia Claudio Ranieri che, soprattutto, Frederic Massara. Il nome di Giuntoli è uno dei primi, se non il primo, nella lista dei Friedkin per prendere il posto dell'attuale ds ma per il momento non ci sono stati contatti diretti tra la società giallorossa e lo stesso Giuntoli.

Almeno per il momento non è stato contattato ufficialmente dalla Roma, diversamente a quello che hanno invece fatto altre società all'estero. Il dirigente ex Napoli e Juventus, che era stato chiamato anche dalla Fiorentina prima dell'arrivo di Fabio Paratici, sta parlando con club esteri, tra i quali il Marsiglia, con alcune piste che portano anche in Premier League