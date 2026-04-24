Di Francesco: "Ottima partita contro la Fiorentina. Abbiamo concesso poco"

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Eusebio Di Francesco, in vista della partita contro il Verona, ha parlato ai canali ufficiali del Lecce sottolineando i segnali arrivati alla squadre pugliese dopo la sfida contro la Fiorentina: "Abbiamo parlato tanto della partita contro la Fiorentina facendo capire loro quanto sia stata importante la prestazione. È ovvio che avremmo voluti tutti i tre punti, ma rivedendo le azioni salienti la squadra ha creato tantissimo concedendo poco all'avversario. Dobbiamo abbattere queste disattenzione al massimo perché la stagione sta arrivando ad un momento cruciale e non ci possiamo permettere errori difensivi e dobbiamo avere maggiore convinzione sotto porta".