Bezzi: "Grosso non è adatto alla Fiorentina. Sarri andrà via dalla Lazio"

vedi letture

Il giornalista Gianni Bezzi ha parlato dei temi del momento a TMW Radio, durante Maracanà, dicendo la sua sul futuro di Maurizio Sarri: "È stato strepitoso in una stagione assurda, completamente piena di problemi. E' una stagione da 9 quella di Sarri. Sarri ha già deciso che andrà via, credo che Firenze sia la piazza congeniale per lui. Non può più restare alla Lazio. A Firenze c'è una piazza che sarebbe unita se arrivasse Sarri. Alla Lazio non so chi verrà, ma in prospettiva, vista la situazione societaria, deve prendere un profilo giovane, che può andare dietro agli obiettivi, anche economici, di questa società. Io quello che so per certo che la finale di Coppa Italia ha azzerato tante situazioni, con Lotito che era criticato da tutti ma ora per lui è già un trionfo. E non capisco perché la tifoseria sarà in finale presente e non al derby".

Italiano può andare al Napoli? E Grosso a Firenze? "Grosso non è adatto per la Fiorentina. Ora deve fare il salto di qualità, ma Firenze non è adatta perché è tra le piazze più difficili e serve un allenatore con le spalle grosse. Su Italiano dico che non è da Napoli".