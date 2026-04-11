Kessie può tornare in Italia: Juventus, Roma e Como alla finestra

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Franck Kessie sogna il ritorno di Europa. Dopo tre stagioni in Arabia Saudita - con un contratto maxi - l'idea è quella di rientrare e giocare nel vecchio continente, al netto delle proposte che arrivano proprio dagli arabi.

Lo scrive Tuttomercatoweb.com, che aggiunge: tutte le big italiane sono interessate, perché se è vero che c'è qualche incognita, Kessie compirà 30 anni il prossimo dicembre, quindi ancora più che appetibile per ogni squadra, considerando che sarà disponibile a parametro zero - ma ovviamente con un bonus alla firma - dal prossimo 30 giugno. La Juventus ha già incontrato l'agente nelle scorse settimane, anche se sta facendo diverse valutazioni. Gasperini lo riabbraccerebbe volentieri a Roma dopo l'anno all'Atalanta che lo ha lanciato. La sensazione è che dia priorità all'Italia, dopo i tanti anni passati fuori dalla nostra Serie A. Nella scorsa estate si erano informati anche Fiorentina e Como. Non è da escludere che i biancoblù non possano ritornare, magari con la possibilità di giocare una coppa europea. In ogni caso serviranno garanzie fisiche dopo le stagioni in Arabia, ma va detto che a giugno giocherà il Mondiale con la Costa d'Avorio.