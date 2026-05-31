La pugile Martina Righi campionessa europea, i complimenti dell'assessora allo sport Perini

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La pugile fiorentina, originaria di Rifredi, Martina Righi si è laureata campionessa europea Ebu Gold dei pesi super piuma grazie a una vittoria per Split Decision (99-91; 94-96; 98-92) sulla spagnola Almudena Alvarez, detentrice del titolo. Martina, che ha anche un figlio, è stata la prima fiorentina a passare al professionismo dopo tanti combattimneti da dilettante.

Le congratulazioni dell'assessora allo sport

Questa mattina sono arrivate le congratulazioni dell'assessora allo sport del Comune di Firenze Letizia Perini: "Un orgoglio per Firenze" sottolinea. "La conquistata del titolo europeo Ebu Gold dei pesi super piuma un nuovo prestigioso risultato per la boxe cittadina. Complimenti a Martina Righi per questo straordinario traguardo. La conquista del titolo europeo Ebu Gold dei pesi super piuma è il risultato di anni di sacrifici, allenamenti, determinazione e passione per uno sport impegnativo come la boxe".

campionessa europea

"Martina - ha aggiunto - rappresenta al meglio i valori dello sport: impegno, costanza, coraggio e capacità di non arrendersi mai. La sua storia, fatta di lavoro, passione e dedizione, è un esempio positivo per tanti giovani, e soprattutto tante giovani, e per tutta la comunità sportiva cittadina. Questa vittoria porta il nome di Firenze sul tetto d’Europa e conferma anche il grande momento del pugilato cittadino. Dopo il prestigioso successo ottenuto nei giorni scorsi da Paolo Bologna, arriva un altro risultato di altissimo livello che porta Firenze sotto i riflettori della boxe nazionale e internazionale. Un segnale importante della qualità del lavoro svolto nelle nostre palestre e dalle società sportive del territorio”.

I complimenti ai preparatori

"Desidero inoltre rivolgere un pensiero speciale a tutte le persone che hanno accompagnato Martina in questo percorso - ha proseguito l'assessora Perini - un risultato di questo livello nasce sempre da un grande lavoro di squadra: dal maestro Simone Rossetto, che l’ha seguita nella preparazione tecnica verso questo appuntamento europeo, a Jobel De Castro, che ne ha curato la preparazione atletica. È anche grazie alla competenza e alla passione di tecnici, società sportive e palestre che si costruiscono successi come questo”.

Già Leggiadra Madonna del calcio storico

“Martina ha sempre dimostrato un forte legame con la città - ha concluso- che ha rappresentato con orgoglio anche partecipando al corteo del Calcio Storico Fiorentino nel ruolo di Leggiadra Madonna. Oggi aggiunge a questo percorso un risultato di straordinario prestigio sportivo. A lei vanno le congratulazioni dell’amministrazione comunale e l’augurio di vivere ancora tante soddisfazioni sportive e personali”.