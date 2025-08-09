La probabile formazione dello United: Hojlund dall'inizio con Mbeumo
Contro la Fiorentina il Manchester United giocherà l'ultima partita amichevole prima dell'inizio ufficiale della Premier League previsto per domenica prossima nel big match all'esordio contro l'Arsenal sempre all'Old Trafford. C'è grande curiosità in casa red devils per capire che tipo di stagione sarà dopo il disastro della scorsa chiusa al 14esimo posto in Premier e con la sconfitta contro il Tottenham in finale di Europa League.
L'ennesima campagna acquisti monumentale ha riportato entusiasmo per il tecnico Amorim alla prima vera stagione da allenatore del Manchester United. Il nuovo arrivato Sesko dovrebbe essere in tribuna mentre Onana andrà in panchina nonostante il portiere abbia recuperato dall'infortunio. Questa la probabile formazione dello United secondo il Manchester Evening Standard:
Manchester United (3-4-3): Bayindir; Yoro, Maguire, Heaven; Amad, Ugarte, Fernandes, Dorgu; Mbeumo, Cunha; Hojlund.
