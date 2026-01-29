La Lazio è una polveriera: continua il braccio di ferro tra Romagnoli e Lotito

Ormai è scontro totale tra Alessio Romagnoli e Lazio. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, dopo il mancato trasferimento all’Al-Sadd il centrale e capitano dei biancocelesti ha smesso di allenarsi, ieri si è nuovamente dichiarato indisponibile e non sarà a disposizione contro il Genoa, creando un vuoto nel reparto difensivo. Il difensore ha avuto un nuovo confronto con Sarri, il terzo, nella speranza di fargli cambiare idea. Ma, come riporta il Corriere dello Sport, Maurizio Sarri è impassibile e imperturbabile quando il difensore gli chiede un aiuto per essere liberato e raggiungere l’Al-Sadd.

Il tecnico non si esporrà mai più sul mercato né in entrata né in uscita dopo che la società ha deciso di accentrare su di sé ogni scelta. Il tecnico giudica incoerente che ora Lotito pretenda da lui l’assenso alla cessione del difensore. Romagnoli, determinato ma allo stesso tempo scoraggiato, ha tentato anche un dialogo con Lotito, noto per la sua rigidità: senza il sì di Sarri, il presidente non tornerà sui suoi passi e non riaprirà la trattativa.

Rimane una situazione dai contorni paradossali: Romagnoli è stato tolto dal mercato per poi non giocare. Di fatto, sia la Lazio sia Sarri lo hanno comunque perso. La scelta del giocatore di non allenarsi non appare temporanea: è pronto allo scontro diretto, anche a restare fuori rosa. Confida che entro dopodomani, data di chiusura del mercato in Qatar, possa emergere una soluzione.